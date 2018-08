Neljapäeva ööl vastu reedet avas kunstnik, muusik, elunautleja Martin Saar Fahle Pargis grandioosse kunstistuudio.

Kunstniku valduses on enam kui 1000 ruutmeetrit meeletult kõrgete lagedega ruume. "Vaevalt et kellelgi teisel nii suurt galeriid Eestis kesklinnas on," nendib kunstnik ise.

Ajutiselt on nähtav eestiaegne Tselluloosi tänav



Seoses Fahle Pargi ärikvartali ehitusega on Tallinnas endise tselluloositehase fassaadist ajutiselt välja lammutatud kunagine Tselluloosi tänav, kus juba aasta pärast saab asuma Fahle Pargi klaasgaleriidega esindussissepääs ja peamine äritänav.



Aastakümneid ühes tükis olnud Tartu maantee poolses tselluloositehase müüris on nüüd avaus ja sealt avaneb vaade Lastekodu tänava pikendusele, sest ära on lammutatud nõukaaegsed raudbetoonist vahelaed ja katused. Lammutustööde tulemusena eemaldati sealt umbes 1100 tonni betooni jm ehitusmaterjali.