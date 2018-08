Viimastel päevadel on üles kerkinud arutelu, kas väikelapsega teatrietendusele minek on hea idee või kannatavad laliseva lapse tõttu nii publik kui näitlejad. Neljapäeva hilisõhtul ütles enda sõna sekka ka näitleja ja riigikogu liige Madis Milling, kelle meelest võiks päris pisikesed lapsed täiskasvanute etendusele minnes siiski koju jätta.

Arutelu sai alguse filmiajakirjaniku ja -kriitiku Maria Ulfsaki artiklist Eesti Ekspressis, kus naine laliseva imikuga vabaõhuetendusele minejad hukka mõistis. Sellele järgnes lauljatar Brigita Murutari arvamusavaldus tema blogis, kus Murutar kirjutas, et tema meelest on normaalne, et laps käib emaga kõikjal kaasas.

Milling alustab enda Facebooki postitust sellega, et tegi üle kolme aasta taas teatrit, kuid väikelapse nutt rikkus etenduse.