Endine lapstäht Jimmy Bennett väidab, et temast 20 aastat vanem näitlejanna Asia Argento astus temaga seksuaalvahekorda, kui ta oli napilt 17. "Mul oli häbi," põhjendab noor näitleja ja muusik senist vaikimist.

42aastane Argento väidab, et Bennetti (22) süüdistus, mille avalikustas eelmisel pühapäeval New York Times, on täiesti alusetu. Küll aga möönab ta 380 000 dollari maksmist Jimmyle.

Asia väitel kandis summa noormehele üle tema toonane kallim, tänavu juunis vabasurma läinud kokandusstaar Anthony Bourdain. Tegu olnud majanduslikes raskustes Bennetti aitamisega, kindlustamaks, et ta neid, kaht tuntud inimest, kuidagi ei mustaks. Asia ja Jimmy olid 2004. aasta filmis mänginud ema ja poega.