Reedel on ilm veel päikesepaisteline ja soe, kuid nädalavahetuseks lubab ilmateenistus eelkõige vihma, tuult ja äikest.

Reedel lääne poolt madalrõhkkonna surve jätkub. Öö ja ennelõuna on selgema taevaga ja sajuta. Pärastlõunal jõuavad hoovihm ja äike saartele. Õhtul äikesevihmahooge ka mandril ja suurema tõenäosusega lääneosas. Puhub võrdlemisi tugev lõuna- ja kagutuul, puhanguid 14 m/s, saartel pöördub õhtul edelasse. Õhutemperatuur on öösel 11..15, saartel ja läänerannikul kuni 18, päeval 24..27°C, rannikul paar kraadi vähem.

Reede (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Laupäeva öösel liigub madalrõhulohk ühes vihmahoogude ja äikesega Eesti kohale ja sajuhood võivad kohati tugevad olla. Päeval on Lääne-Eestis taevas juba selgem ja saju võimalus väike, Ida-Eestis on õhtuni sajuhooge, püsib äikeseoht ja tugevate sajuhoogude võimalus. Tuul puhub öösel lõunakaarest ja on öö hakul veel tugev, puhangud ulatuvad 14 m/s, saartel pöördub hommikuks ja mandril päeva peale edelasse ja läände ning on õhtul vastu Läänemerd taas tugevam. Õhutemperatuur on öösel 13..18, päeval 17..22°C.

Laupäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Pühapäeval tuleb lõuna-edelavoolus niiskust juurde ning tõenäoliselt pärast keskööd muutub sadu taas laialdasemaks. Päev tuleb vihmahoogudega ja tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis (tõenäosus 75-90%, lääne pool väiksem). Tuul puhub lõunakaarest, Ida-Eestis loodest ja põhjast 3-8 m/s. Õhutemperatuur on öösel 8..13, rannikul kuni 16, päeval 15..19°C.