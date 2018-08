Peeter Võsa tunnistab, et nägi “Politseikroonika” tegemise ajal niivõrd võikaid asju, alustades plahvatavate laipade, lõpetades vingu kätte surnud lastega, pidi ta stseenide unustamiseks viinakuradi poole pöörduma.

“Ma ei ole selline tüüp olnud kunagi, kes tuleb koju ja limpsib igal õhtul natukene siidrit või joob neli õlut. Või joob stabiilselt iga nädalalõpp ennast täis. Pigem on sellised olukorrad, kus ma ütlen: kõik, nüüd on vaja emaplaat korralikult ära puhastada!” räägib ta.

Mehe sõnul joob ta harva, aga kui joob, siis korralikult. “Nagu vanasti üteldi: maa on must ja sitt on püksis. Aga nüüd, kui hingerahu on saabunud, siis ei ole selle järele isegi mitte vajadust,” tõdeb ta.

Loe lähemalt Kroonikast.