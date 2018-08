Zebra Islandi solist, filmimees Rain Tolgi (41) ekskaasa ja poegade ema Helina Risti (32) on leidnud uue armastuse. Õnneseen, kes ahvatleva punapea südame võitis, on Mihkel Kõrvits (39), elektroonilise bändi Tehnoloogiline Päike liige.



Risti kinnitab, et on Kõrvitsaga paar, kuid lisab, et eraelust rääkida lähemalt ei soovi. „Mihkel on üsna tagasihoidlik ega taha oma eraelu eksponeerida,“ põhjendab naine.

Mihkel Kõrvits on pärit Kõrvitsate muusikute dünastiast, ta on Kukerpillide liikme Toomas Kõrvitsa poeg.