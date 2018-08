„See on tõsi, meid ootab neli riiki: Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan ja Usbekistan, mida keegi tark Rootsi onu on oma raamatus nimetanud ka Sovjetistaniks!“ kinnitab Jõekalda.

Kuigi Jõekalda on varasemalt naljatlenud, et tema enam kunagi Margnaga ühelegi reisile ei lähe ja reisisaateid teha enam ei viitsi, suutis Margna mehe nähtavasti pehmeks rääkida. Mehed külastavad reisil nõukaaja vaimu kandvaid riike ning sellest sünnib 12-osaline telesari „Kaks kanget Sovjetistanis“.

„Mulle on see esimene reis, kus mu vanemad soovisid saata minuga palju tervitusi omaaegsetele kolleegidele, kuna endise riigikorra ajal neisse riikidesse ikka reisiti ja minu vanematel on näiteks televisioonialaselt seal elavate inimestega oma suhe,“ seletab Kristjan. „Valisin endale uue reisikostüümi ka välja. See on nii omapärane, et isegi mu oma naine hakkas mind häbenema…“