„Mu kõige armsam, see on Sinu isa esimene kiri Sulle. Kirjutan seda suure kerguse, usu ja veendumusega. Tean, et tunne, mis minu sees on hetkel suurim kõigest, on armastus." Nii kirjutas mõne päeva eest oma blogis saatejuht Hannes Võrno, vihjates justkui, et lisaks kahele pojale on tal ka tütar.