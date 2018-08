Selle üle, kas Eesti telepublik ootab ja vajab kirjandussaadet või mitte, on vaieldud juba pikka aega. Kõhklustest hoolimata jõudis 2012. aastal ETV ekraanile „Kirjandusministeerium“. Võiks isegi öelda, et enne seda täitis ERR Eesti Rahvusringhäälingu seaduses kõige esimesena väljatoodud eesmärki – eesti keele ja kultuuri arengu toetamine – vaid osaliselt.

Küsimus ei pidanuks olema, kas teleekraanile on kirjandussaadet vaja, vaid millist täpsemalt. Mart Juure juhitud „Kirjandusministeerium“ osutus aga raamatusõprade ja muhedate jutusaadete austajate seas hitiks ja seda mõistmatum on, et uuel hooajal seda enam ei näe.

Miks ei leidnud „Kirjandusministeeriumi“ tegijad ja kultuurisaate „OP“ uuendajad (sügisest läheb eetrisse „OP+“) ühist keelt, et kirjandussaade saaks harjumuspäraselt jätkuda, jääb küllap asjaosaliste endi teada. Paraku jääb televaatajatele, kes on ERRilt selgitusi saatetegijate koosseisude ja teleformaatide muutuste kohta harjunud kuulma suure viivitusega ja nappide kommentaaridena, mulje, et muutusi tehaksegi kohati vaid muutuste endi pärast.