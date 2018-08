„See rahutus, mis on inimestes tekkinud, ei ole ju seotud minu isikuga, vaid sellega, et kaob ära üks kaubamärk. „Kirjandusministeerium“ oli eetris kuus aastat. Inimestel on nüüd tunne, et midagi kaob ära ja nad ei ole näinud seda uut saadet, mistõttu nad ei oska võtta seisukohta, milline see uus saade on,“ räägib kuus aastat vingelt „Kirjandusministeeriumit“ juhtinud Mart Juur tagasihoidlikult tänase päeva kurvimast uudisest, et tema enam kirjandussaate dirigendina ei jätka.