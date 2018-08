„Mul oli hästi tore võimalus esimest korda kokku puutuda Konrad Mägi näitusega Firenzes, kus sealne muuseumijuht ütles uhkusega, et nende muuseumi külastatavus kasvas oluliselt sellepärast, et seal olid Konrad Mägi tööd,” meenutas Eesti vabariigi president Kersti Kaljulaid täna KUMU kunstimuuseumis, kus avas Mägi maastikuvaadete näitust.

Too näitus, millest president kõneles, oli mullu Firenze Novecento kunstimuuseumis ja kandis nime „Visions from the North. Estonian Painting from Enn Kunila’s Collection, 1910–1940”. Eesti kunsti klassikuid esindas 33 maali. Erilie tähelepanu oli seal Konrad Mägi loomingul, millele pühendati omaette saal.

Firenzes kogetud menu kordus tänavu taas. Kiidusõnu Mägi loome kohta on kõlanud nii Rooma Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporaneasse suurnäituse „Konrad Mägi“ puhul kui ka Pariisi Orsay Muuseumis Baltimaade ühise suurnäituse „Sümbolism Baltimaade kunstis“ aegu. Pariisi näitusel, kus teiste seas olid eksponeeritud ka Mägi maagilised maalid, jalutas Kaljulaid koos Prantsusmaa presidendiga. „Me teame kõik, et Konrad Mägi on midagi erilist,” tõdes Kaljulaid. „Aga ikka on tore, kui ka keegi mujalt seda tähele paneb ja märkab. Meie kunst kuulub Euroopa paremiku sekka! Niimoodi nad ütlevad ja mina usun neid, olemata ise kunstnik või kunstikriitik.”

KUMUs on eksponeeritud üle 40 maali kunstniku erinevatest loomeperioodidest ning fookuses on tema dramaatilised, intensiivse värvikasutuse ja tundliku loodustajuga teosed. Näituse kuraator on , Eero Epner, koordinaator Liis Pählapuu, kujundaja Tõnis Saadoja ja graafiline disainer Kätlin Tischler. Näitus jääb avatuks tuleva aasta 24. märtsi