Erakordselt soe ja kuiv kevad ning suvi on oluliselt mõjutanud nii Eesti taime- kui loomakasvatajaid. Kolmapäeval toimus põllumajanduskojas söödaturu teemaline ümarlaud, millel osalesid peamised turuosalised – loomakasvatajad, viljatootjad ja -kokkuostjad ning söödamüüjad.

„Ümarlaual osalejad tõdesid, et põuast tingitud probleemid on tabanud kõiki sektoreid, nii taimekasvatajaid kui loomakasvatajaid. Kahjude ulatus ja probleemid on aga nii sektorite kui piirkondade lõikes erinevad,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on põllukultuuride osas pilt väga erinev, kuid üldine saagitase on siiski madal ja osades piirkondades on väga tõsised põuakahjud. Tänavune põllukultuuride kogusaak jääb ilmselt kesise 2016. aastaga võrreldavale tasemele. Kuigi viljaturul on toimunud suur hinnatõus, siis arvestatavale osale saagist on kevadel sõlmitud tänasest madalamal hinnatasemel eellepingud.