Tallinna halduskohus arutas neljapäeval avalikul istungil Eesti Looduskaitse Seltsi (ELS), kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust (ARB) ja Kohila vallavalitsuse märtsis esitatud kaebust kiirraudtee Rail Balticu maakonnaplaneeringute tühistamiseks.

Kaebajad rõhutavad, et nad ei ole Rail Balticu rajamise vastu, kuid soovivad, et seda tehtaks dokumente varjamata, keskkonda ja inimasustust säästval viisil ning asjakohaste uuringute põhjal. Praeguses planeeringumenetluses ei ole analüüsitud ühtviisi läbi kõiki reaalseid asukohaalternatiive. Paljudele kohtus esitatud vastuoludele ja puudustele on juhitud tähelepanu ka planeerimismenetluse jooksul, kuid menetlejad pole siis neid arvestanud.

„Kohtusse pöördumiseks ei olnud varem võimalust ja seda võimalust ei tule ka hiljem. Loodame, et kohtuvaidlus aitab kaasa Rail Balticu vigade parandamisele,“ sõnas kodanikuühenduse Avalikult Rail Balticust juhatuse liige Priit Humal.