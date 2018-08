Milline on haridusministeeriumi nägemus sellest, kas õigusteaduse ja teiste ühiskonnateaduste õpetamine peab jätkuma mitmes Eesti kõrgkoolis samaaegselt nagu on seni olnud?

Aire Koik , haridus- ja teadusministeeriumi konsultant: Igor Gräzini mõtteavaldus, et vaimuvabadus allutatakse ministeeriumile ning haridusministeerium hakkab valitsema ja käskima akadeemilist mõtlemist, on pehmelt öeldes utoopiline.

Tegelikkus on see, et ministeerium peab praegu ülikoolidega läbirääkimisi, et täpsustada õppeasutuste vahelist tööjaotust ja vastutusvaldkondi. See on vajalik selleks, et parandada kõrgharidusõppe vastavust tööturu vajadustele – tuleb vähendada ületootmist seal, kus seda on liiga palju ja suurendada seal, kus ühiskondlik vajadus on selgelt olemas.