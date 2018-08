1.september ei ole enam kaugel ning on õige aeg hakata lapsele otsima kooli jaoks vajalikke jalatseid. Kindlasti ei piisa ühest-kahest paarist, kuna meil on neli erinevat aastaaega ning vahetusjalanõud on igas koolis kohustuslikud. Millised on siis vajalikud jalatsid ühele koolilapsele?

Vahetusjalanõud

Sisejalanõudena soovitatakse kanda õhku läbi laskvast materjalist jalatseid ehk puuvillaseid, naturaalsest nahast või tekstiilist jalavarje. Kui siiski leitakse sobivad kunstnahast jalatsid, soovitatakse sinna osta niiskust imevad sisetallad. Kehaniiskuse imamine on üks esimesi näitajaid lastejalatsite kvaliteedis. Vahetusjalanõu peaks olema ka tugevama tallaga, sest mida tugevam on jalatsi kannaosa, seda fikseeritum on hüppeliiges ning ka põlv ja puus liiguvad selle tõttu sujuvamalt. Sisejalatsid ei tohi kindlasti põrandaid määrida, seega soovitame enne soetamist selles veenduda – üldjuhul on see märgitud „non marking” kirjutisega välistalla all.

Spordijalatsid

Kehalise kasvatuse tunnis on palju jooksmist ja hüppamist. Spordijalanõud peaks olema tugeva tallaga ning pehme sisetallaga. Tähelepanu tuleks pöörata ka sellele, et jalg oleks fikseeritud jalanõusse. Oluline on, et liigesed ei saaks põrutada. Kindlasti ära vali lapsele kehalise kasvatuse tundi võimlemissusse, kuna nendega on oht end vigastada suurem – võimlemissussid las jääda selleks ettenähtud treeningtundi. Kindlasti märka spordijalatsite kinnitust. Väiksematele lastele on kiire ning mugav, kui kinnitustena on kasutatud takjakinniseid.

Kummikud

Eesti kliimas ei saa kummikutest üle ega ümber. Kummikud peaksid olema võimalikult kerged, mõeldes eelkõige lapse liikumismugavusele. Oluline on ka see, et jalg ei loksuks kummikus ning pöiavõlv korralikult toetatud. Jälgida tuleks ninaosa kuju. See ei tohiks olla väga üles kaardu ning minna suure varba poolt sisse.

Vabaajajalanõud

Kuivemate ilmadega on lapsel hea koolis käia mugavate vabaajajalanõudega, tossudega või ketsidega. Need jalanõud peaksid olema hingavad, õige suurusega, toetavad ja painduvad. Jalats, millega kooli minnakse, ei tohiks kindlasti olla liiga jäik, kuna see ei lase jalal vajalikult liikuda. Arenev jalg vajab aga just aktiivsust ning liikumisvabadust.

