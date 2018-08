Lauluväljak on taas mattunud retrosõprade alla, sest käima läks tänavune We Love The 90s festival. Neljapäev on festivalil pühendatud Eesti artistidele.

Festivali tõmbas käima DJ Allan Roosileht ning lavalaudadele astuvad MArju Länik, Caater, Mr. Happyman, Nancy, A-Rühm ning Koit Toome ja Sarah ja Maarja-Liis Ilus.

Vaata galeriist esimese festivalipäeva melu.