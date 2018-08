Venezuela majanduskriis ja valitsuse vägivald rahva vastu on viinud selleni, et kaks miljonit elanikku on riigist põgenenud. Peruu, kuhu on põgenenud sajad tuhanded inimesed kehtestas sisserändajatele passikontrolli, vahendab BBC.

2014. aastast on majanduslikes raskustes ning ebakompetentse valitsusega Venezuelast põgenenud enam kui kaks miljonit inimest. Riigis on maad võtnud puudus ravimitest, toidust ja paljudest esmatarbekaupadest. Valitsus vastab aga rahva pahameeleavaldustele vägivallaga. Paljud muudesse riikidesse rändajad viitavad just ennekõike Venezuela tervishoiusüsteemi kokkuvarisemisele, öeldes, et neil pole oma kodumaal ligipääsu vajalikele ravimitele, operatsioondele ja muudele raviteenustele.

Peruusse põgenes ainuüksi 2017. aastal umbes 26 000 inimest. Sel aastal on põgenemine Venezuelast veelgi süvenenud ja Peruus võib kokku olla kuni 400 000 põgenikku. Seni on Venezuela elanikud Peruusse reisida saanud kõigest ID-kaardi alusel. Nüüd teatas Peruu valitsus, et alates laupäevast, 25. augustist, on Venezuela kodanikel vaja riiki pääsemiseks passi.