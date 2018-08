ETV teatas, et kultuurisaade „OP“ muutub uuest hooajast tunniajaseks, saab uue nime „OP+“ ning kolib teisipäevaselt eetripäevalt neljapäevale. Uudis on aga tagajalgadele ajanud saate „Kirjandusministeerium“, mille nime kandis iga kuu viimane „OP“, fännid, kes on kurvad, et „Kirjandusministeerium“ lõpetab.

„Põhimõtteliselt saab kultuur sisu juurde, just seepärast, et me oleme aru saanud, et inimesed armastavad nii „Kirjandusministeeriumi“ kui kultuuri laiemalt,“ põhjendab ETV elamussaadete juht Karmel Killandi otsust kultuurisaade „OP“ pikemaks teha ning „Kirjandusministeeriumist“ selle endisel kujul loobuda.

„Kirjandusministeeriumi“ saatejuht Mart Juur kinnitas Postimehele antud intervjuus, et nii see tõesti on. „“OP“-i uuendamine on tore, aga sellisel kujul nagu meie saadet tegime, raamatutest ja lugejatele, säärasel kujul ei õnnestu seda uude kultuurisaatesse miksida ja ei ole ka vaja,“ sõnas Juur.

„Me viime kultuuri prime time’ile ehk iga nädala neljapäeval hakkab eetris olema tunniajane kultuurisaade,“ ütleb Karmel Killandi. „See, et formaati natuke muudetakse, on televisioonis tegelikult tavaline praktika,“ sõnab ta.

„Mis puudutab Mart Juurt, siis oleme teinud talle väga mitmeid pakkumisi ja meie vahel pole mingit tüli. Ta on kogu aeg olnud vestluste juures, et kuidas ja kas muuta,“ kinnitab Karmel. „Tõtt-öelda räägime me veel praegugi temaga läbi, mil moel ta uues kultuurisaates meiega koos olla võiks.“

Karmel kinnitab, et „Kirjandusministeerium“ küll endisel kujul ei jätka, kuid saatetegijate soov oleks, et see päris ära siiski ei kaoks. „Muidugi, me kõik oleme Mart Juure suured fännid ja tunnustame väga tema senitehtut.“

Margit Kilumetsa kõrval hakkab saadet juhtima ka Margus Tabor

Miks aga otsustati „OP“-iga muutusi teha? „Sel lihtsal põhjusel, et ta oleks vaatajale paremini nähtav ja kultuuriinimesed saaksid ka laiemalt ühiskonnas toimuvas kaasa rääkida,“ ütleb Killandi. „Kaheksast üheksani õhtul on telerite ees tunduvalt suurem vaatajaskond, kui pärast kella kümmet, kui kultuurisaated muidu eetris olid.“ Nii ongi ETV eesmärk kultuuriteemasid rohkem inimesteni tuua ja anda kultuuriinimestele võimalus paremal kellaajal ja pikemalt neil teemadel rääkida.

Lisaks nime- ja ajamuutusele tuleb senise saatejuhi Margit Kilumetsa kõrvale veel teinegi saatejuht – Linnateatri näitleja Margus Tabor. „Tundi aega üksi vedada on keeruline, see on lihtsalt väga pikk aeg,“ põhjendab Killandi. „Kuna kultuurimaastik koosneb nii paljudest erialadest, siis arvame, et kõik on paremini esitatud, kui on kaasatud ka teiste erialade inimesed.“

Saatetegijad mõtlesid, kes võiks olla soe, tore ja vahva inimene ning Margus tundus just selline. „Ta ikka natuke mõtles, et mis ja kuidas. Meil on väga hea meel, et ta oli nõus, sest Margusel on enda ümber toimuvast väga selge arvamus ja ta on ka väga hea näitleja. Meie jaoks on kõik väga positiivne,“ kinnitab Karmel.

„Viimaste aastate ETV parim saade kaob ekraanilt!“

„Kirjandusministeeriumi“ lõppemise üle on ülimalt kurvad ka erinevad kultuuritegelased ja avaliku elu tegelased. Kalamburisti ja eesti keele edendajana tuntud Keiti Vilms kirjutab sotsiaalmeedias: „Ükski kultuurisaade kogu oma rikkuses ei asenda sellist teejuhti raamatute juurde nagu „Kirjandusministeerium“. Tõde.“