Härra Müller koputab naabri uksele ja ütleb:

"Tere! Teate, me saabusime just Kanaari saartelt puhkuselt ja ei suuda oma keldrivõtit leida. Äkki laenaksite enda oma?"

"Muidugi, seda ikka saab," vastab naaber. "Aga vabandage mu uudishimu, mida teil sealt keldrist nii kohe vaja on?"

"Tegelikult pole meil sealt midagi vaja, aga eks peab vist ämma välja laskma."