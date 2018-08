Küsimus on ka selles, kas armukestele makstes üritati päästa Donald Trumpi kui tavalise kodaniku mainet, või kaitsta Trumpi kui presidendikandidaadi imagot. USA seaduste järgi peavad absoluutselt kõik maksed, mille eesmärk on mõjutada valimistulemusi kandidaadi kasuks, olema selgelt välja toodud. Olukord on taas tõstatanud teemaks Trumpi võimaliku ametist tagandamise sügisel toimuvate vahevalimiste järel.

President Trump tunnistas Ameerika telesaates Fox & Friends, et maksis tõepoolest kahele naisele raha, et need afääridest temaga suu kinni hoiaksid. Trumpi pooldajaid presidendi kunagised armuseiklused ja nende eest tasumine aga ei morjenda.

Varem on Trump väitnud, et ei teadnud ühe makse tegemise kohta üldse midagi. Nüüd ütles ta, et teda informeeriti neist hiljem, pärast ülekannete tegemist. „Need tulid minult,“ rääkis Trump. „Ja ma säutsusin [Twitteris] sellest. Aga kampaaniarahast need ei tulnud.“

Kohtusaalis väitis Cohen aga, et just tulevane president ise suunas ja juhendas teda vaikimisrahade maksmisel. Trumpi vastus sellele oli, et Cohen mõtleb välja valesid, et oma nahka päästa.

Trumpi toetajad aga ei leia, et presidendi võimalikud väärteod midagi märkimisväärset oleksid. Õieti on paljude toetajate ühtne sõnum: „Meid ei huvita, kas ta maksis pornostaarile või mitte.“ Toetajad näevad Coheni ja süüdi mõistetud endise kampaaniajuhi Paul Manaforti ümber tekkinud meediatsirkust lihtsalt tähelepanu kõrvalejuhtimisena presidendi tööst. Üks Trumpi toetaja rääkis BBC ajakirjanikule, et tema meelest toimub maailmas praegu tähtsamaid asju, kui see, et Trump kunagi kellegagi magas.