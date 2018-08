Uue peaministri suurim mure on riigi majanduslik olukord ning rahandus- ja võlakriis. Viimasest jagusaamiseks tuleb Pakistanil tõenäoliselt pöörduda abi saamiseks Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) poole. Juba ongi kuulda olnud, et uus valitsus kavatseb küsida valuutafondilt krediiti 12 miljardit dollarit. See on suurim summa, mida Pakistan on oma riigi ajaloos soovinud saada. Viimati sai riik IMFilt krediiti 2013. aastal, kui summa oli 5,3 miljardit dollarit.