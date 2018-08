Uurija Andy Collini juhtimisel asuski 15liikmeline meeskond kassitapjat otsima. Tänavu juunis lõpetas politsei otsingud tulemusteta. Vahepeal jõudsid kriminaalpsühholoogid õhutada hüsteeriat, kui rääkisid, et paljud sarimõrvarid on alustanud just loomade tapmisest.

Peale Londoni leiti tapetud kasse veel Lõuna-Inglismaalt ja Manchesterist. Praeguseks on nende koguarv tõusnud üle 500 ja väidetav tapja ristiti ajakirjanduses kui UK Cat Killer. Kuigi politseinikud enam kassitapjat ei otsi, on endist viisi jõus lubadus maksta tema tabamiseni viiva info eest 10 000 naelsterlingit.

Mida aeg edasi, seda rohkem leidub eksperte, kes arvavad, et kasside tapmise taga ei olegi inimene, vaid hoopis rebased. Bristoli ülikooli keskkonnauurija Stephen Harris meenutas teadusajakirjas New Scientist, et politsei otsis ka 1998. aastal Londonis pärast paarikümne kassilaiba leidmist suurte jõududega nende tapjat ning jõudis aasta pärast veendumusele, et kasside surma taga ei ole inimene, vaid hoopis rebased.