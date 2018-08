Mõni päev tagasi avaldas Eesti Ekspress artikli pealkirjaga "VIHAKÕNE | Miks sa küll oma läliseva imiku vabaõhuetendusele tood?", kus autor Maria Ulfsak nurises, et lapsevanemad imikutega vabaõhuetendustel käivad. Vihakõnele on omapoolse vastuse andnud laulja Brigita Murutar. "Kas sa tead, kui raske on näitlejatel laval korraga näidelda, tantsida ja laulda? Nad peavad mängima dramaatilise pingega stseene, kandma pause, olema psühholoogiliselt veenvad – ja kui su titt samal ajal läliseb, muudab see olukorra kohutavalt ebamugavaks nii laval olijate kui ka saalis (kõnealuse juhtumi puhul hiiglaslikus sisehoovis) istuvate teatrikülastajate jaoks," kirjutas Ulfsak Eesti Ekspressis. "Ma saan aru, et sul on väga nummi mõmmi ja kõik ja puha, aga palun otsi järgmine kord mõni sõbranna või sugulane, kes lapsukesega pargis jalutab, kuni sa teatrit naudid, sest teistel inimestel on jube väsitav muretseda juba ette, kas ta suudab ka järgmise stseeni taustaks südantsoojendavat koogamist pakkuda." Loe täispikka arvamuslugu Eesti Ekspressist.

Seepeale võttis oma blogis sõna lauljatar Brigita Murutar, kelle peres kasvab kümnekuune tütretirts Loore. Brigita kirjutab, et on pisipõnniga käinud ligi viiekümnel üritusel ja tunneb end selles vallas juba üsna mugavalt, kuid see võttis omajagu aega. "Selle pärast, et juba nii noorelt emaks saamine on ühiskondlikus pildis ehmatavalt negatiivse maiguga: saad lapse, elu jääb elamata, karjäär olemata, stiilis mahavisatud elu! Aga teine ja märksa kaalukam põhjus, miks ka mina ei käinud mõnda aega kusagil üritustel ega lapsega kohvikuski on pahakspanevad pilgud ja ka kommentaarid, kui laps häält teeb," kirjutab ta.