Töö- ja terviseminister Riina Sikkuti sõnul ei piisa soolise võrdõiguslikkuse seadusest, mis iseenesest kohustab tööandjaid sama või võrdväärse töö eest maksma ühesugust palka. Nüüd proovib riik eeskuju näidata ja hakata avaliku sektori organisatsioone igal aastal kontrollima, et palgalõhet vähendada. „Numbrid näitavad, et palgalõhe on nii era- kui ka avalikus sektoris endiselt suur,“ rääkis töö- ja terviseminister Riina Sikkut valitsuse pressikonverentsil. Kuigi 2004. aastal võeti vastu võrdõiguslikkuse seadus, mis kohustab tööandjat maksma inimestele ühesugust palka sama või võrdväärse töö eest, on aastad näidanud, et sellest seadusest üksi jääb väheks. Valitsuselt heakskiidu saanud seadusemuudatuse eelnõus on ettepanek hakata tegema regulaarselt järelevalvet avaliku sektori organisatsioonides, kus on tööl rohkem kui 10 inimest. „See, kuidas võrdse töö eest võrdset palka maksta, seal on palju muid võimalusi kui palga tõstmine. Võib-olla tuleb tööülesandeid muuta. Võib-olla tuleb tööülesandeid kuidagi ühtlasemalt jagada. Me tahaks teadlikku palgapoliitikat. Seda, et me vaataksime palga puhul inimese tööülesandeid ja vastutust ning et sugu ei määraks siin midagi.“

Sikkuti sõnul näitaks avalik sektor sellega eeskuju, et palgalõhe on Eestis probleem, millesse tuleb suhtuda tõsiselt. Palgalõhe esinemist hakatakse välja arvutama andmetest, mida organisatsioonid niikuinii igal aastal peavad näiteks maksuametile või infotöötlusregistritele esitama. „Kui ilmneb tõenäosus, et asutuses on suur palgalõhe, siis see asutus peab ise analüüsima, kas palgalõhe esinemiseks on objektiivsed põhjused ehk kas töö sisu ja vastutus on tõepooles sedavõrd erinevad, et need selgitavad erinevusi palkades,“ selgitas minister. „Kui selliseid põhjuseid ei ole, siis tuleb hakata tegelema palgalõhe vähendamisega.“

Ühtlasi tahetakse tööandjatele panna kohustus teavitada töötajaid, millised on palgatasemed erinevatel ametikohtadel. Seda seetõttu, et uuringud on näidanud, et palkade läbipaistvus on üks hea viis palgalõhet vähendada. Erasektorile seaduse muudatusettepanek ei laiene, küll aga saab erasektor väljatöötatuid vahendeid kasutada, et tahtmise korral palgalõhega tegeleda.