Briti lehe The Telegraph teatel on Danny Boyle'i ootamatu lahkumine uue Bondi-filmi režissööri ametist seotud vene soost negatiivse tegelasega.

See, et Danny Boyle'i lahkumisest teatas lisaks produtsentidele peaosatäitja Craig, on The Telegraphi allika kinnitusel kindel märk tema ja Boyle'i konfliktist. "Craigil on kõigi näitlejate valikul suur sõnaõigus. Ühtki Bondi-tüdrukut pole tema nõusolekuta valitud," kinnitab lehe allikas.