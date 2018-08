Talviku sõnul oli neil arus teha partei raha eest ühiskonnale midagi head; et luua ühiskonnale vajalik asi. Ta jaotas korruptsiooni vastu võitlevad organisatsioonid kolmeks. "Kui me vaatame korruptsiooni uurimist või selle vastu võitlemist, siis on olemas mingisugused toredad organisatsioonid, kes toredasti räägivad, et korruptsioon on paha-paha, aga otseselt midagi ei tee," tõi Talvik välja.

Saadet juhtinud toimetaja Vilja Kiisler päris Talvikult, mis tal arus oli, kui Vabaerakond lõi oma raha eest organisatsiooni, mis uurib korruptsiooni. "See jätab umbes sellise mulje, et Vabaerakonnas korruptsiooni kuidagi olla ei saa: see on nagu indulgents – partei rahaga ostate selle," tõi Kiisler välja.

Korruradar loodi uurimise toetamiseks

Talvik lisas, et hallis tsoonis on tegutsejaid vähe ning viimased vajavad abi. "See oli asja mõte. Ja mis on täiesti huvitav – me tegelesime selle asjaga algusest peale täiesti avalikult," rõhutas Talvik.

"Meil oli esimene pressikonverents aasta tagasi, kus me ütlesime: näete, jah, meie initsiatiivil luuakse selline asi. Näete, jah, need on need summad, mida me sellele esialgu anname, lootuses, et ta hakkab ise genereerima uut raha sinna peale. Ja isegi see nõukoda, mille me sinna panime, kes talle tööülesandeid annab, oli laiapõhjaline. Seal oli sotse, seal oli Isamaast inimesi, seal oli väga erinevaid inimesi," loetles poliitik.

Vilja Kiisler tõi seejärel välja, et Korruptsiooniradari juhatuse liige oli varasemalt sotsiaaldemokraat, kuid parteist väljaastumise järgselt ta Vabaerakonnaga liitunud pole. Küll aga on meedias levinud seni teave, et Korruptsiooniradar kirjutas Vabaerakonnale arveid selle eest, et ta koostas erakonnale programmi.

Talvik ei tea, milliseid arveid Ojasalu on esitanud

"Kui Ojasalu sai sellise ettekujutuse, et talle makstakse selle eest palka, siis see on küll vale," kommenteeris Talvik. "Meil kirjutasid seda programmi ka teised inimesed – tegid seda täiesti vabatahtlikkuse alusel. Selles mõttes on see täiesti vale arusaamine," lisas ta.

"Aga millest see Ojasalu valesti aru sai? Erakond maksis talle palka programmi kirjutamise eest,“ lisas Kiisler.

„Ei,“ lõikab Talvik vahele. „Ei maksnud.“

„Aga ta on arveid välja kirjutanud erakonnale.“

„Programmi kirjutamise eest?" päris Talvik.

„Jah.“

„Seda ma ei tea.“ ütles Talvik ning lisas, et Ojasalu pole kindlasti esitanud Korruptsiooniradari arveid Vabaerakonna programmi kirjutamise eest.

„See ei ole teile teada?“ päris Kiisler.

„See ei ole vähemalt minule teada," vastas Talvik. "See oleks muidugi täielik jama, kui see niimoodi on."

Talviku sõnul ei oska ta öelda, millal selline asi juhtuda võis. "Aga mina ei tegelenud ka nende arvetega, sellega tegeles tegevjuht," lisas ta.

Talvik keeras Ojasalule jama kokku?

Kiisler tõi seepeale välja, et Talvik keeras korruptsiooniradariga Ardo Ojasalule paraja jama kokku: nimelt pidi Ojasalu välja astuma ka erakondade rahastamise järelevalve komisjonist (ERJK).

"Stopp-stopp-stopp!" väljendas Talvik erimeelsust. "Esiteks: korruptsiooniradarile tuli tähelepanu siis, kui korruptsiooniradar hakkas esimesi tõsiseid tulemusi kandma," kirjeldas ta, et vahetult enne Ojasalu ümber käiva skandaali puhkemist avaldas viimane Eesti Ekspressis loo sellest, kuidas haiglate arvetel võib olla sada miljonit vaba raja. "See pani sipelgapesa surisema," usub Talvik.

"Teiseks: ma tean, et tal on ka ühte teist erakonda ärritav lugu seal sees – need on asjad, millepärast hakata sellest nüüd rääkima," ütles Talvik ja rõhutas veel, et Ojasalu seotus korruptsiooniradariga, mida rahastab Vabaerakond, tehti avalikuks juba möödunud aastal, ühes radari asutamisega.

Talviku sõnul arutati võimalike konfliktide üle kaua ning lõpuks jõuti järeldusele, et Ojasalu suhtes huvide konflikte pole. "Kui ta niikuinii tegeleb rahastamise järelvalvekomisjoniga korruptsiooniga, siis miks talle ei võiks anda võimalust põhjalikumalt ka neid analüüsida."