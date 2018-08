„Jama on täielik, meie jaoks käis pauk natuke pärast üheksat, aga kell kümme pidi Tartust minema eetrisse otsesaade – Vikerraadio „Huvitaja“. See sai iPhone’iga tehtud ja tehnik on praegu rendifirmas generaatorit otsimas,“ kirjeldab oma praegust töökorraldust Eesti Rahvusringhäälingu Tartu stuudio juht Aivi Parijõgi.

Neljapäeva hommikul kella üheksa paiku läks Riia tänaval aparaaditehase kõrval põlema alajaam, tuletõrjujad pidid pea tund aega hävingut lihtsalt pealt vaatama. Elektrilevi lülitas voolu välja küll kell 9.21, kuid loa tuletõrjujatele oma töö alustamiseks saadi anda alles mõni minut pärast 10. Elektrilevi juhtimiskeskuse vanemspetsialist Kalle Orro sõnul tuli pärast voolu väljalülitamist teha vajalikud maandused ning tehnikute linnas liikumine võttis samuti oma aja.