USA koomik Eddie Murphy on 1989. aastast saadik saanud viie eri naisega kokku üheksa last. Nüüd paistab, et 57aastase superstaari uusim armastus teeb ta kümnekordseks isaks.

Daily Maili andmeil jäi Austraalia modell Paige Butcher (39) Los Angeleses silmanähtavalt kõhukana paparatsokaamera ette. Nagu näha, on tulekul tema ja Eddie teine ühine laps. Paari esiktütar Izzy Oona Murphy on kahene.

Kuus aastat koos olnud paar kaitseb oma privaatsust hoolikalt: kummalgi pole isegi Instagrami kontot.

Eksabikaasa Nicole Mitchelliga on Eddiel viis last. Lisaks on filmistaarile kinkinud järeltulija tema ekskallimad Mel B, Tamara Hood Johnson ja Paulette McNeely.