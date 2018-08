lVälisministeerium tähistas oma 100. sünnipäeva piduliku vastuvõtuga Kadrioru Lilleaias. Sündmus on märgilise tähtsusega, kuna välisministeerium on ainuke Eesti riigiasutus, mis on tegutsenud ilma vaheaegadeta terve sajandi.

Kõnesid pidasid välisminister Sven Mikser ja president Kersti Kaljulaid, kes tunnustasid välisteenistuse ajaloolist ja jätkuvat olulisust Eesti Vabariigi iseseisvuse hoidmisel ja edendamisel.

„Tänase pidupäeva peakangelased on meie diplomaadid. Nende panus Eesti riigi loomisesse, hoidmisesse ja ehitamisesse terve sajandi vältel on olnud hindamatu. See on isetu töö, mis nõuab peent kultuuritundmist, oskust Eesti huvisid väärikalt esindada ning annet luua ja tugevdada sõprussuhteid tihtipeale hoopis teistsuguses kultuurilises ja õiguslikus keskkonnas,“ sõnas Mikser.