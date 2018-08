"I've Been Thinking About You" ja "You Bring On The Sun" hittlugudega retrokullas supleva Londonbeati mehed on tuntud külaslised suurtel retrofestivalidel.

90ndatel oma suurte soojamaa hittidega Loona on praegugi veel tuntud oma kuumade lugude "Vamos A La Playa" ja "Bailandoga".