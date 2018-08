Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin tõdes, et kuigi meest on korduvalt joobes juhtimise eest kriminaalkorras karistatud, ei ole see teda piisavalt mõjutanud, et õiguskuulekalt käituda. „Joobes inimeste reageerimisvõime väheneb märgatavalt ning nende mõttemaailm võib kohati liigagi hulljulgeks muutuda. Kui selline riskikäitumisega inimene aga rooli lasta, on traagiline õnnetus kerge tulema,“ lisas juhtivuurija.