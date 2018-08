Uus telehooaeg toob ekraanile nii mõnedki muudatused. ETV teatas, et kultuurisaade "OP" muutub uuel hooajal pikemaks ning kandma nime "OP+". Kas see tähendab, et "Kirjandusministeerium", mille nime kandis iga kuu viimane "OP" kaob ekraanilt?

"Kirjandusministeeriumi" saatejuht Mart Juur kinnitas Postimehele antud intervjuus, et nii see tõesti on. ""OP"-i uuendamine on tore, aga sellisel kujul nagu meie saadet tegime, raamatutest ja lugejatele, säärasel kujul ei õnnestu seda uude kultuurisaatesse miksida ja ei ole ka vaja," sõnas Juur.

"Mis kujul jätkab kirjandussaade, käivad praegu läbirääkimised Mart Juurega. Kultuur saab poole pikemas ja väga heale eetriajale kolivas saates sisu juurde, ja nii on ka kirjandusele pigem rohkem ruumi," ütles ERRi elamussaadete juht Karmel Killandi ERR kultuuriportaalile. "Meie eesmärk on vastu tulla kultuurihuviliste vaatajate ootustele ja säilitada need teemad, mis on seni olulised olnud."

Kultuurisaade "OP" kasvab tunni aja pikkuseks, kolib neljapäevasele päevale ning hakkab kandma nime "OP+". Saatejuht Margit Kilumetsa kõrvale tuleb kaassaatejuht, Linnateatri näitleja Margus Tabor.