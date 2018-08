Mitmed erakonnad on teinud Evelin Ilvesele ettepaneku kandideerida eelseisvatel riigikogu valimistel nende ridades.

Ilves rääkis ERR-ile, et kutsujad on kõik peale EKRE.

"Kõige põhjalikumalt võttis mind ette Keskerakond. Kindel on see, et augustikuu lõpuni tegelen ma kohviku ja restoraniga. Ma arvan, et septembris teen otsuse, kas kandideerida või mitte," sõnas Ilves.