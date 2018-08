Pariisi eeslinnas Trappes tappis mees noaga kaks inimest ning haavas kahte. Politsei tulistas kurjategijat ja haavas teda surmavalt.

Politsei teatel karjus kurjategija "Allahu Akbar" . Mees varjus esialgu majja, kuid väljus sealt ning ähvardas politseinikke, kes lasid kurjategija maha.

Ohvrid olid kurjategija ema ja õde, teatab CNN. Vastutuse rünnaku eest võttis ISIS.

[# Trappes] Opération de police achevée

Le RAID n'a pas été engagé. Individu neutralisé et décédé.

Bilan humain s'agissant des victimes : 2 personnes décédées, 1 blessé grave. @Prefet78 remercie les fonctionnaires de @PoliceNat78 pour leur sang-froid et leur professionnalisme — Préfet des Yvelines (@Prefet78) August 23, 2018

Trappes on 30 000 elanikuga linnake Pariisist lääne pool, kus on suur islamikogukond. Julgeolekuallikate sõnul on seal juba pikemat aega probleeme äärmuslusega.