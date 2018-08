Reelika sõnul märkas ta tualetti sisenedes esmalt kohmitsemas üht vanemat prouat. "Mõtlesin, et mis toimub: kas keegi on ära lagastanud?" kirjeldab ta. Ent vastus oli ootamatu: "Ta ütles, et seal on kassipoeg."

"Ma ei teadnud, mida temaga teha. Mul polnud võimalik teda endaga kaasa võtta," meenutab Reelika, et pani kassi õue jõudes lihtsalt maha. Läheduses juhtusid aga olema ema ja tütar, kes silmapilkselt looma oma hoole alla võtsid. "Nad lubasid helistada loomaarstile ja tüdruk lubas, et ega nad enne ei jäta, kui loomale on abi saadud," kirjeldab Reelika.

Nõnda jõudis loom kodutute ja väärkoheldud loomadega tegeleva MTÜ Pesaleidjani ning elab praegu ühe vabatahtliku hoole all. "Kaks nädalat kuulub kass juriidiliselt Tallinna varjupaigale, kes Tallinna linna teenindab ja seejärel loovutatakse kass Pesaleidja MTÜle, kes kiisu reklaami, kodupakkujatega suhtlemise ja hilisemate teemadega tegeleb, et vähendada Tallinna varjupaiga koormust," kirjeldab mittetulundusühing.

VAHEPEATUS: Kuniks kassipoeg on loovutamiseks piisavalt vana, kosub ta vabatahtliku juures. (Pesaleidja)

Kuna kass on aga liiga noor, et elada koos teiste loomadega varjupaigas, on ta Pesaleidja vabatahtliku hoole all juba praegu – see aitab vältida kassi haigestumist.



"Kiisu on muidu terve. Silmad jooksevad tal veidi vett ja kõht on veidi lahti, aga kuna ta sai kohe parasiiditõrjet, siis ilmselt on see sellest tingitud," arvab Pesaleidja esindaja.