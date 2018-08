Kuigi ilmad on viimasel ajal veidi jahedamad olnud, ei ole suvi veel siiski läbi. Ilmateenistus lubab lähipäeviks taas üle 25 kraadi sooja. Tõsi, järgmise nädala algus tuleb taas madalamate temperatuuridega.

Neljapäeval koondub kõrgrõhkkond Venemaale ja tõkestab lääne poolt survet avaldavale madalrõhkkonnale tee. Madalrõhulohk ühes vihmasajuga liigub Soome poole ja meie ilm on enamasti sajuta. Kuid kahe rõhuala vastasseisu tõttu on edela- ja lõunatuul tugev, puhanguid on 14, rannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur langeb öösel nõrgema tuulega Kagu-Eestis 7..8°C-ni, mujal jääb üle 10°C, pilvisemas ja tuulisemas Lääne-Eestis on 13..17°C, päeval tõuseb 21..24°C-ni.

Neljapäev (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Reedel lääne poolt madalrõhkkonna surve jätkub. Öö ja ennelõuna on veel olulise sajuta. Pärastlõunal jõuavad vihmapilved saartele. Õhtul suureneb hoovihma ja äikese tõenäosus ka mandril. Puhub võrdlemisi tugev lõuna- ja kagutuul, puhanguid 14 m/s, saartel pöördub õhtul edelasse. Õhutemperatuur on öösel 13..18, päeval 22..27°C.

Reede (kuvatõmmis: ilmateenistus.ee)

Laupäeval liigub madalrõhulohk ühes vihmahoogude ja äikesega üle Eesti. Pärastlõunal on Lääne-Eestis taevas juba selgem ja saju võimalus väike, Ida-Eestis on õhtuni sajuhooge, mis kohati võivad tugevad olla. Tuul puhub öösel lõunakaarest ja on öö hakul veel tugev, seejärel jääb veidi rahulikumaks, päevaks pöördub edelasse ja läände. Õhutemperatuur on öösel 13..18, päeval 18..22°C.