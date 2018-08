Itaalia filmitäht kinnitab siiski, et mingit seksisuhet tal Bennettiga ei olnud. Nende vahel valitsenud vaid soe sõprus. Bourdain otsustanud siiski noormehele kopsakat vaikimisraha maksta, et too talle ja Asiale negatiivset tähelepanu ei tõmbaks.

#MeToo liikumise üht juhtfiguure Argento võtab omaks New York Timesi väite, et 2004. aasta filmis tema poega kehastanud Bennett (nüüdseks 22) sai temalt 380 000 dollarit vaikimisraha. Näitlejanna sõnul oli tegu väljapressimisega ning summa olevat maksnud noormehele Asia toonane kallim, tippkokk Anthony Bourdain, kes tänavu juunis vabatahtlikult elust lahkus.

Kuid TMZ.comi teatel kõneleb Argento kirjavahetus ühe sõbraga hoopis muust - nagu ka selfi, mis Bennett koos näitlejannaga pärast väidetavat vahekorda 2013. aastal. hotellivoodis klõpsis. Pildil on paarike kõrvuti selili ja kaadris paistvad ülakehad on paljad. California seaduste järgi on täiskasvanul keelatud alla 18aastasega vahekorda astuda.

TMZ.com vahendab pärast pühapäevast New York Timesi artiklit ühele sõbrale saadetud SMSi, milles Argento tunnistab, et seksis Bennettiga, kuid ei teadnud, et too on 17. "See kiimas tatikas kargas mulle otsa," väidab näitlejanna. "Pärast rääkis ta mulle, et oli minuga seksimisest 12. eluaastast peale fantaseerinud."

Veel väidab Argento, et Bennett saatis talle pärast vahekorda kirja."Asia, ma armastan sind nii väga. Mul on nii hea meel, et me uuesti kohtusime ja et sa mu elus oled," seisab hotellitoa paberilehel. Veel saatnud Jimmy Asiale veel aastaid pärast vahekorda oma alastifotosid. Soovimatute fotode voog lakanud alles kaks nädalat enne seda, kui Argento Bennetti advokaadilt kirja sai.