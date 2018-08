Tarbijakaitseamet tuletab koolieelses ostusaginas tarbijaile meelde, et enne tehingu tegemist tasub võtta aega veendumaks asja sobivuses, sest tavakauplusest ostes ei kehti 14-päevane taganemisõigus, mida tihti ekslikult arvatakse olevat. Mainitud taganemisõigus kehtib ainult sidevahendi teel tellitud kauba puhul, näiteks e-poest ostes.

Kuivõrd seadus ei kohusta tavakauplusi võimaldama defektita toodete tagastamist või ümbervahetamist, ei ole tarbijal õigus seda kaupluselt ka nõuda. Küll aga võivad kauplused seda võimaldada vabatahtlikult hea tavana, mis on sageli levinud suuremates rahvusvahelistes kettides. Sellise võimaluse kasutamise kohta tasub tarbijatel küsida enne ostuotsuse tegemist, et mitte hiljem pettuda. Kui aga seda ei võimaldata, tuleb sellega leppida. Seega tasub meelde jätta, et 14-päevane taganemisõigus kehtib vaid sellistele toodetele, mis on ostetud e-poest, tellitud kataloogist või ostetud müügiesitluse käigus väljaspool äriruume.

Tähelepanu tuleks pöörata ka toodete õigele kasutamisele, sest tarbija väärkasutusest tekkinud viga ei ole tootmisdefekt ning pretensiooni selle osas esitada ei saa. Kaupleja peab tehniliselt keerukale tootele kaasa andma eestikeelse kasutusjuhendi. Selle võib ta saata ka tarbijaga kokkuleppel näiteks e-postiga. Juhised on olulised ka rõivaste ja jalatsite puhul, mille küljes olev märgistus peab andma juhiseid toote õigeks hooldamiseks.

Sageli müüakse tooteid ka sotsiaalmeedias, mille puhul tuleb teada, et kui tegemist on eraisikute vahelise kauplemisega ja tegu pole ühe osapoole kutsetegevusega, siis ei laiene tarbijat kaitsvad regulatsioonid, näiteks 2-aastane pretensiooni esitamise või 14-päevane taganemisõigus ning sellisel juhul saad vaidluse korral pöörduda üksnes kohtusse. Kes on müüja ja millised õigused kehtivad, tasub välja selgitada enne tehingu sõlmimist.