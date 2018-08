Neljapäeva hommikul kella üheksa paiku läks Tartus Riia tänaval aparaaditehase kõrval põlema alajaam, tuletõrjujad pidid pea tund aega hävingut lihtsalt pealt vaatama, sest alajaamast ei osatud voolu kuidagi välja lülitada.

Viimaks asja kallale asudes said päästjad tule mõne minutiga kontrolli alla, kuid alajaam hävis leekides ilmselt täielikult. Praegu on Tartus Riia tänaval rivist väljas mitu foori, lisaks on vooluta mõned ärid ja majapidamised.