Kui Carmen oli alles väga noor, olid esimesed jalutuskäigud minu jaoks üsna jubedad. Kartsin, et äkki hakkab pisike beebi suure häälega rahva ees karjuma ning ma ei oska midagi teha ja inimesed arvustavad mind! Seda, et Carmenil on päris kõva hääl, ma juba teadsin. Nii püüdsingi väljas käia ainult siis, kui laps magas.