"Mida soovitaksite? Algul sai hoitud DMSO sees, et valust lahti saada. Nüüd olen soojas vees leotanud koos MMSiga. Nüüd aga on mõistus otsas, asi läheb aina hullemaks. Arst hakkas rääkima teetanusevaktsiinist," kirjutab naine.

Kolmapäeva õhtul postitab Siiri (nimi muudetud) Facebooki varjatud kogukonda "MMS ja DMSO Eesti" õõvastava foto sõrmest, mis on silmnähtavalt raskesti vigastatud. Juurde on ta kirjutanud jutu, kuidas pühapäeva õhtul jättis viieastane laps oma sõrme autoukse vahele ning kuigi esmaspäeval oli kõik korras, siis kahe päevaga on sõrm muutnud värvi ning tõmbunud mustaks.

Sotsiaalmeedia on kihama löönud postitus viieaastase lapse mustaks tõmbunud ja lagunevast sõrmest, mida väidetavalt on hoitud MMSi ja DMSO sees, on välja mõeldud ja osa eksperimendist, väidab postituse autor. Samas ei ütle ta, kust on pärit postituse juures olev foto.

MMSi sõprade grupist on eile õhtul avaldatud postitus praeguseks hetkeks maha võetud, kuid Siiri loost on kuvatõmmise teinud Facebooki grupp "MMS tapab tervist," kus naise ja tema lapse lugu on tekitanud palju vastukaja. Mitmed kommentaatorid on enda sõnul pöördunud ka lastekaitse ja politsei poole.

Postituse autor: see pole päris

"Sealt rühmast on see pandud nüüd sinna "MMS tapab tervist" gruppi. Minu käest üldse luba küsimata. Lithsalt võtavad. Seal isegi on administraator üles pannud, et MMSi grupist ei tohi midagi kopeerida. Aga nemad võtavad ja panevad. Mis õigusega. Tahan minagi teada," räägib postituse autor.

Miks on postitus MMSi sõprade grupist ära võetud? "Miks see peaks seal üleval olema, kui see on kogu maailmale juba näha? Ma ei otsinud kogu maailma käest abi. Ma postitasin selle ühte konkreetsesse rühma, aga kus see nüüd on. Aga kus see nüüd on? Aga mis õigusega. Kus on andmekaitse, mind huvitab see. Kus on andmekaitse," lausub Siiri, kelle sõnul ei räägi postitus tema lapsest.

"See ei räägi minu lähedasest. Ma lihtsalt tahtsin näha, kui kiiresti see info läheb teise rühma üles. Ja seal üks doktor, ma pole hetkel kodus, ma ei tea, mis ta nimi oli. Tema isegi tümitas mind idioodiks, et ma selliseid postitusi teen ja oma last tapan. Kuidas on arstil õigus mulle diagnoosi panna, kui tema pole mind üldse näinud. Ja pärast kustutab oma kommentaari ära sealt," väidab naine.

Ta jätkab: "Ja see on täiesti alatu. Oleks keegi mulle midagi öelnud.Terve maailm on nüüd seda jama täis. Mida nad saavutada tahavad? Ja mina imestan seda arsti, kes väidab, et ta on suur arst. Aga see, et ta kohe paneb minule diagnoosi. Aga enne ei uuri üldse, et mille alusel hakkavad tampima, et mida ma teinud olen. Et olen lapsetapja."

Iseäranis kummalist eksperimenti teinud Siiri väidab, et keegi MMSi grupist ei palunud tal seda teha ning ta tegutses üksinda. Seejuures ütleb ta, et postituse juures oleva foto kohta ta kommentaari ei jaga. "Seda ma ei avalikusta," lausub naine.

Siiri postituse all kommentaariumis on avalikustatud kuvatõmmis Siiriga, mis näitab, et naine räägib eraviisiliselt teist juttu kui ajakirjanikule.