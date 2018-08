Värviderohke sügis on ideaalne aeg, et värskes õhus jalutada. Üles soojenemiseks aga tõeliselt mõnus istuda hubasesse restorani ning nautida head kohvi või maitsvat sööki. Kadrioru serval asuv 7ÜRTI on täpselt õige paik.

Kuna eestlane armastab tuttavaid maitseid, on 7ÜRTI menüüs kõik suurimad lemmikud: tatar, värske kartul, veisemaks, kukeseened. Turistidele annab loomulikult selline toiduvalik suurepärase võimaluse kohaliku toidukultuuriga tutvumiseks.

7ÜRTI ei jää ainult eestimaise toidu juurde, menüüs leidub hõrgutisi seinast seina ja riigist riiki – guacamole Mehhikost, borš Ukrainast, paella Hispaaniast, risoto Itaaliast.

Samuti kasutatakse toidu valmistamisel välismaiseid tooraineid nagu oliiviõli, ingverit, aasiapärast wakame’t või lisatakse hoopis tatrale seeni ja lõhet – sellised julged kombinatsioonid annavad võimaluse nautida kohalikku kööki modernses võtmes. Loomulikult on olulisel kohal (nagu restorani nimigi ütleb) ürtide kasutamine.

Selle sügise suurimaks hitt on aga kotlet a la Kiiev, mis on algusest peale saanud klientidelt palju positiivset tagasisidet.

Tooraine kvaliteet on peakoka Janek Villermanni jaoks põhimõtteline küsimus, millesse suhtutakse tõsiselt, vastutustundlikult ning suure austusega – kes 7ÜRTI külastab, võib olla kindel, et tegemist on tõepoolest kvaliteetsest toorainest tervisliku ja maitsva toiduga.

Lisaks küpsetatakse igal hommikul restoranis ise leib ja tehakse valmis morss. Lisaks valmivad kohapeal mitmed klientide lemmikuteks kujunenud magustoidud.

7ÜRTI on loodud just peakoka Janek Villermanni visioonile ja kogemustele tuginedes. Villermann on saanud koolituse välismaal, töötanud üle 20 aasta erinevates restoranides, õppinud Michelini tärni peakokkadelt ning pakub tänu sellele ka oma restoranis esmaklassilisi roogasid.

7ÜRTI asub Kadriorus aadressil J.Vilmsi 45. Vaata lisainfot kodulehelt SIIT!