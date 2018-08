Soome estraaditäht Jari Sillanpää ja tema eestlasest kallim Siim Bahmatšov on kohtu all seoses metamfetamiini ostmisega. Neid kahtlustatakse narkovõrgustikus osalemises. Kuid Iltalehti paljastab, et läbiotsimise käigus leiti Sillanpäält konfiskeeritud mälukaardilt lapspornole viitavat materjali.

Soome lehe teatel on 25. märtsil Sillanpää kodust filmikaamera mälukaardilt leitud materjali tõttu algatatud Sillanpää suhtes uus juurdlus, kuid politsei vaikib sellest kui haud.

Sillanpää ja Bahmatšov olid kevadel äsja naasnud Taist, kui laulja pagasist leiti metamfetamiini. Mälukaardil oli Iltalehti andmeil lapspornole viitavat materjali, mis on lehe teatel pärit Taist ning veel vähemalt ühest teisest riigist.

Sillanpää kommenteeris skandaalset paljastust täna öösel Facebookis. Ta möönis, et politsei on teda ebaseadusliku materjali asjus üle kuulanud, kuid väitis, et pole kõnealuseid fotosid ja lühikest videot eales näinud. Laulja sõnul polnud kaamera Tais kaasas. "Võimalik, et neid seadmeid võisid kasutada mu kodusel peol osalejad. Minul pole sellise tegevuse kohta mingit infot."