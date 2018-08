Rootsi ajakirjanike tehtud uurimusest selgus, et 80% vägistamisjuhtude taga on välismaalased, kellest omakorda 97% on Rootsi tulnud väljastpoolt Euroopa liitu. Kui veel mõned aastad tagasi oleks sellist avaldust peetud rassismiks ja vihaõhutamiseks, siis nüüd on paraku tegemist karmi reaalsusega. Vikerraadio "Päevakajas" kõneldi, et pärast järjekordset suurt autode põletamist Rootsi linnas Uppsalas on kohalikud oma turvalisuse pärast väga mures. Rootsis kohapeal olev korrespondent Anu Kaupmees rääkis, et väljak, kus autosid kõige rohkem põlema pandi, ei ole tavapärane koht. "Seal lähedal on kool ja kirik ja see väljak asub kesklinnale väga ligidal. On tunne, et autode põletamised liiguvad kesklinnale aina lähedamale. Praegu on käimas suured koristustööd, süsimusti autovrakke viiakse minema," kirjeldas Kaupmees.

"Üks vanem rootsi mees ütles, et see on üks hull lugu ei tea, millega see elu Rootsis lõpeb. Politsei ütleb, et see põletamine näib olevat kellegi poolt juhendatud. Süüdlasi ei saada kätte ega öelda välja, kes need põletajad on. Rahvas on ammu nõudnud rohkem infot selle kohta, kes need on, kes tapavad, põletavad, vägistavad."