Pill tuleb pika ilu peale: alles nähti Ben Affleckit Playboy modelli seltskonda nautimas, ja järgmine hetk kärutas eksabikaasa Jennifer Garner mehe järjekordsele võõrutusravile.

Ajakirja People teatel nähti Garnerit kolmapäeval Afflecki koju saabumas. Sealt lahkudes oli Jennifer silmanähtavalt liimist lahti: ta lausa vappus.

Õige pea naasis kolme lapse ema oma eksmehe majja, siis juba ühe naisterahvaga. Ben võeti peale ning sõit läks Malibu võõrutuskliinikusse. Superstaar oli tagaistmel üsna loppis moega.

Ben Affleck esmaspäeval alkoholinoosi vastu võtmas. VIDA PRESS

Esmaspäeval oli 46aastasele Affleckile koju toimetatud pappkastitäis alkoholi. Saadetisest paistis viskipudel. Eelneva öö oli Oscari laureaat veetnud noorukese Playboy modelli Shauna Sextoni seltsis, teab ajakiri People.

Ben käis viimati võõrutusravil eelmise aasta algul ning on sestsaadik viinakuradiga maadelnud. Ka 22aastane Shauna rääkis kevadel Playboyle, et tema enese lemmikjook on viski. "Burboon, raudselt. Mulle meeldib viski soodaveega, mis ajab inimesi vastikusest nägu krimpsutama. Aga mulle maitseb."