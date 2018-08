Valka jaoks valmistavad probleemi eestlased, kes oma prügi Läti metsadesse viskavad.

Valka piirkonna omavalitsuse juht Vents Armands Krauklis rääkis Maalehele, et neil on munitsipaalpolitsei, kes teeb suhteliselt tihti tšekkide ja aadresside järgi kindlaks, et prügi on visanud Eesti kodanikud.

Krauklis nendib, et on nii mõnigi, keda on väärteokorras karistatud ning kes on oma trahvi ka ära maksnud. "Mul on keeruline öelda, milline on olukord Eesti metsades, kuid eravestlustest olen aru saanud, et Eestis on prügiveo hinnad kõrgemad. Samas on mul keeruline öelda, miks toovad nad oma jäätmed just Läti, mitte Eesti metsadesse."

