Kümnete Lõuna-Eesti perede lapsendamissoov takerdub sotsiaalkindlustusameti pinnapealsesse töömeetodisse.

„Täiesti alandav kogemus: ametnik, kes ei ole mind näinud ega minuga isegi telefoni teel rääkinud, paneb kellegi teise lindistuse põhjal meie perest loo kirja,” on üks pere nördinud. „Selline samm nagu lapsendamine ei ole kerge. See on pikalt läbi mõeldud, keeruline otsus. Meie pere on igatahes lapsendamise asjus tänaseks alla andnud, sest selline ametnike käitumine võtab sult viimase jõu üldse millegi nimel pingutada,” tõdeb pere.

