Igal neljapäeval kell 18 kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele spetsialiseerunud Õhtulehe ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi 40. saate külaliseks on viiendat põlve olev kaardimoor Kirsti Timmer.

Selgus, et oma sõpru ja sõbrannasid on tegus naine kaartidega aidanud terve elu. Küsisime, miks ta pole varem tihanud sellest rääkida ja miks oli see vaja avalikkuse ette tuua just nüüd.

Paljud inimesed vajavad abi just suvel, kui on kõige ilusam ja päikeselisem aeg. Mis mõttes, just siis ei tohiks ju ühtegi muret olla?

Kui palju erinevad meeste ja naiste mured, millega kaardimoori poole pöördutakse?

Kui tunned end üksikuna, siis on Kirstil sulle vastus varrukast võtta.

Uurime ka, mis on tänapäeva edukate naiste probleem.

Selgus, et Kirsti ei võta vastu igaüht. Kuidas ta oma "patsiente" selekteerib?

Kuidas vahet teha, kes on n-ö libanõid ja milline see õige?

Mida on kaardimoorilt enim küsitud?

Kui ennutaja näeb aga kaartidelt surma, kas ka seda ennet saab muuta?

Üks asi on see, et kaarte lastakse panna endale. Aga kas see on eetiline, kui küsitakse kellegi teise kohta?

Miks läheb Kirsti kirikusse, kui vajab lohutust ja surnuaeda, kui vajab jõudu?

Kes õpetas naist surnutega suhtlema ja kuidas ta seda teeb?

Kirsti tutvustab ka mitmeid hauarituaale:

Kuidas on võimalik negatiivsest vabaneda?

Kuidas vabaneda kaotusvalust?