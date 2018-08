Maadleja jõudis võistlustelt koju, kuid siingi tuli oma rammu näidata, sest naise juures oli kahtlane tüüp. Atleet viskas mehikese sõna lausumata trepist alla. Kui sportlane järgmisel päeval koju tuli, ootas ees sama tüüp, ainult et käsi oli tal kipsis. Maadleja ei laskunud vestlusse ja viskas ta sedapuhku aknast välja. Kolmandal päeval nägi ta jälle seda meest oma naise juures, kusjuures ka jalg oli lahases. Atleet vihastas: "Tohoh põrgut, kas te tõesti ei taipa, et mulle ei meeldi, kui käite mu naise juures."

Majasõber seadis end kohe minekule: "Miks te seda varem ei öelnud, milleks need kaudsed vihjed!"