Suhete liinis ilmneb vastuolusid või takistusi. Võimalik, et saad olla koos sellega, kellega tahaksid, aga see ei pruugi kujuneda nii lõbusaks, kui lootsid.

Hõljud pilvedes, eriti tore on aga see, et mõni unistus võibki nüüd tegelikkuseks saada. Aga oma tervist pead sa korralikult hoidma, eriti tule ning terariistadega ole ettevaatlik!

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Ole lastega kannatlik, aktsepteeri nende tundeid ja soove. Kui nad sind ka millegagi tõsiselt närvi ajavad, hoidu vihastamast, lahenda olukord rahumeelselt.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

See, mille poole oled kaua püüelnud, millest salamisi unistanud, võib nüüd täide minna. Aeg on küps selleks, et väljendada varjatud tundeid.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Küllap tuleb sul üksjagu kokkupuutumist nii naabrite kui ka sugulastega. Pead olema väga taktitundeline, et kõik ikka sõbralikult kulgeks – erimeelsused on kerged tekkima.

Neitsi

23. august – 22. september

Mõtled päris palju selle üle, mis on möödas ja muretsed selle pärast, mis alles tulekul. Kõige olulisem on aga see, et sul on olemas suurepärane suhtevõrgustik.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Kui sa tegeled millegi kunstipärasega vaid hobikorras, võid nüüd leida võimaluse selle harrastusega ka raha teenida. Hoiduda tuleb riskantsetest ettevõtmistest.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Võimalik on armumine, seejuures on aga suur oht, et näed inimest oma kujutlustes hoopis teistsugusena, kui ta reaalselt on. Pilvedes hõljumisele kipub järgnema küllalt valus kukkumine.

Ambur

22. november – 21. detsember

Segaduste ja eksituste rohke periood peaks nüüd mööda saama. Saad julgelt pikaajalisi ja laiahaardelisi plaane teha, tasapisi neid ellu viimagi hakata.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Vaja on märgata, et kõiki ei saa ühe mõõdupuuga võtta – inimesed on väga erinevad. Selleks, et neid mõista, tuleb süveneda, aru saada, mis neid rõõmustab, mis aga vaevab.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Näed maailma pigem läbi roosade prillide, eriti just vastassooga suheldes. Ootad ehk tundeid inimeselt, kes armastab hoopis kedagi teist.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Kalade täiskuu toob ühtaegu pinget, aga ka võimalusi läbimurdeks. Mõtle, millest lahti lasta, et uuele oma elus ruumi teha. Hea aeg mediteerimiseks ja spirituaalseteks rituaalideks.

